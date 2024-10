Reggina, Denis a CityNow: ‘Io non mi accontento, adesso andiamo in Serie A’

A seguito dell’annuncio che ufficializzava la promozione in Serie B della Reggina, è intervenuto ai microfoni di CityNow l’attaccante amaranto, German Denis.

L’argentino, ex Atalanta e Napoli tra le altre, non ha dubbi sui meriti di questo salto di categoria: “Promozione meritatissima da parte della Reggina per quanto fatto fino ad oggi. Noi abbiamo dimostrato di essere i più forti di tutti.”

A dimostrazione della mentalità vincente di questa nuova società e del Denis calciatore, el Tanque ha dichiarato: “Adesso sinceramente non mi accontento, voglio andare in Serie A.”