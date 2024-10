Reggio, Denny Napoli, Marco Capretti e Cabareggio a “Cabaret alla Villa”

Tutto pronto per la rassegna di comicità “Cabaret alla Villa”, ideata dall’associazione culturale arte e spettacolo “Calabria dietro le quinte” con il patrocinio del Comune di Reggio Calabria e inserita nell’ambito dell’Estate Reggina 2020. La kermesse prosegue il virtuoso percorso di valorizzazione dei talenti della comicità italiana realizzato in questi anni dal Festival Nazionale del cabaret “Facce da bronzi” che offre, annualmente alla città, momenti di intrattenimento promuovendo le peculiarità e le risorse artistiche del territorio calabrese. Tre saranno gli appuntamenti di spettacolo previsti all’interno della Villa Comunale che diventerà per qualche giorno, un teatro all’aperto, ospitando artisti e pubblico in numero ridotto in base alle normative post Covid-19. Il 19 agosto alle ore 21, si parte con lo show comico “Targato ME” del cabarettista messinese Denny Napoli. Lo spettacolo è incentrato sulle esperienze del comico messinese che racconta se stesso in quanto siciliano, italiano, marito, padre, figlio, terrone, disoccupato, impiegato, corretto e scorretto che odia i luoghi comuni sui meridionali ma che spesso ci sguazza dentro sentendosi “a casa”.

“Targato ME” , nasce dall’idea che essere siciliani è come portarsi dietro una targa, come quella delle vecchie auto, una targa da portare con grande fierezza, mostrando il bello e il meno bello della nostra terra.

Il 20 agosto alle ore 21, invece, tante risate con il comico romano Marco Capretti direttamente dalla trasmissione di Raidue “Made In Sud” con il suo spettacolo “Stanno in mezzo a noi”. Uno show per sfatare il ricordo dei tempi difficili trascorsi e ritornare alla nostra normalità quotidiana. Uno spettacolo nuovo, divertente, schietto, nel segno della spensieratezza, per poi tornare di nuovo a divertirci nel quotidiano che, finalmente, sarà tornato “comicamente normale”.

La rassegna si chiuderà il 21 agosto con lo spettacolo speciale “Cabareggio” offerto dalla Città Metropolitana di Reggio Calabria, un varietà comico che, condotto dallo speaker Benevento Marra, vedrà esibirsi i più noti artisti reggini: il comico di Zelig Santo Palumbo, l’imitatore Pasquale Caprì, il duo reggino gli Aldo al Quadrato (Aldo Zumbo e Aldo Di Giuseppe), il duo comico I non ti regoli (Peppe Mazzacuva e Peppe Scorza) accompagnati dal corpo di ballo Le Divine.

Per sostenere le spese di realizzazione della rassegna è previsto un biglietto d’ingresso per gli spettacoli del 19 e 20 agosto che potrà essere acquistato presso la Tabaccheria De Carlo sul Corso Garibaldi n. 83, mentre, lo spettacolo del 21 agosto sarà ad ingresso gratuito.

Per assistere agli spettacoli rispettando la normativa anti-covid è necessaria:

– la prenotazione obbligatoria con la comunicazione dei nominativi, di eventuali parentele in caso di gruppi e i relativi recapiti telefonici.

– Non arrivare sul sito a ridosso dello spettacolo previsto per le 21 onde evitare code e assembramenti.

– La mascherina dovrà essere indossata all’ingresso e all’uscita dal teatro, una volta seduti nel posto assegnato si può togliere.

– Alla fine dello spettacolo bisognerà uscire secondo le indicazioni del personale di sala o comunque seguire la cartellonistica.

Per info e prenotazioni: www.festivalfaccedabronzi.it, whatsapp telefono 340.9100925 – 346.7837916, e-mail calabriadietrolequinte@gmail.c om