Reggio, offese al Corpo della Polizia Locale sui social: denunciate tre persone per diffamazione aggravata e oltraggio

Avevano pesantemente diffamato a mezzo di un noto social il Corpo della polizia locale epitetando i componenti con frasi ingiuriose di vario tipo. Per questo motivo, grazie all’individuazione del profilo e del relativo id avvenuto con l’ausilio della sala tecnica del Comando, due persone sono state individuate e invitate presso la caserma Macheda -Marino per essere auditi.

Gli stessi, davanti alle contestazioni, non hanno potuto fare altro se non che ammettere le loro responsabilità, fornendo la loro versione dei fatti. Pertanto, dopo le formalità di rito, sono state deferite all’autorità giudiziaria per diffamazione aggravata a mezzo stampa.

I commenti coloriti erano stati divulgati in calce ad un articolo di un giornale on line edito in merito alle infrazioni semaforiche. Un altro soggetto invece è stato deferito per oltraggio a pubblico ufficiale, in quanto, dopo essere stato sanzionato per aver imboccato e percorso in controsenso una strada del centro storico ha inveito con ingiurie contro il personale.

I procedimenti sono ancora in fase di indagine e pertanto vige il principio della non colpevolezza fino a sentenza definitiva.