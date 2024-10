Il derby con il Cosenza consegna alla Reggina tre punti… e una multa

In questi giorni vi abbiamo più volte raccontato di quanto vissuto sabato pomeriggio al Granillo, accostando alla sfida con il Cosenza anche “la giornata perfetta”. Ed in effetti è stato così per come la si è vissuta prima, durante e dopo. Peccato per quella piccola macchia segnata dalla decisione del Giudice Sportivo che ha multato la società amaranto con la seguente motivazione: “Ammenda di € 2.000,00: alla Soc. REGGINA – per avere suoi sostenitori, in due occasioni del secondo tempo, intonato cori insultanti nei confronti dei tifosi della squadra avversaria“.

