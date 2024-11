Scopri Design Me: La Piattaforma per i Creativi

Entra in Design Me, la piattaforma gratuita dove creativi di ogni settore possono creare profili professionali, condividere progetti e connettersi con aziende

Design Me è una piattaforma virtuale totalmente gratuita che permette ai professionisti di creare un profilo nel quale possono descrivere se stessi, postare progetti e creazioni, entrare in contatto con altri creativi e farsi conoscere dalle aziende del proprio settore. È una vetrina che mostra un “interno del negozio” fatto di facce reali, persone con i loro progetti e le loro idee.

Design Me nasce dall’idea che i desideri nascono davanti al prodotto. E qui il prodotto sei tu. Ideato da Mina Epifani e creato da RedMade, questo progetto intende mettere in diretto contatto tra loro “creativi” e aziende, proponendosi di diventare un vero e proprio social network per creativi, al fine di creare e sviluppare una rete di professionisti che condividano competenze e risorse.

Un Posto per Ogni Creativo

La piattaforma è aperta a tutti i professionisti creativi, dal designer al musicista, dallo scrittore al personal shopper, dal fotografo al make up artist. Che cosa aspetti? Crea il tuo profilo su Design Me: fatti vedere, fatti desiderare!