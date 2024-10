La Despar aderisce all’iniziativa ‘Spesa Sospesa’ attivando il carrello solidale nei punti vendita

I supermercati Despar hanno aderito all’iniziativa ‘Spesa Sospesa’: tutti i clienti potranno acquistare beni di prima necessità e depositarli nel ‘carrello solidale’ destinandolo a chi in questo periodo di piena emergenza può averne bisogno.

L’amministratore unico Mimmo Aurora della società ‘L’Agorà Srl’, intervistato da CityNow ha spiegato:

Il sindaco di Reggio Calabria ha proposto ai supermercati del territorio la raccolta solidale. Abbiamo accolto immediatamente tale iniziativa. Saremo supportati dalla preziosa collaborazione della Croce Rossa e della Protezione Civile. I volontari si occuperanno di prelevare e consegnare ai bisognosi i prodotti. Il tutto nel segno dell’importante messaggio di don Italo Calabrò: “Nessuno escluso mai”.

I punti vendita che hanno aderito all’iniziativa sono in Via Possidonea 47, Via Aspromonte 30, Pellaro – SS 106 e Via Aschenez 15D.

