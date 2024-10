Di Carlo: ‘Granillo campo caldo, ma noi abbiamo un solo obiettivo’

Le dichiarazioni del tecnico Domenico Di Carlo al sito ufficiale del Vicenza. Un passaggio dedicato alla sfida di martedi sera al Granillo match di Coppa Italia: “Aspettiamo il primo impegno ufficiale con la Reggina su un campo tosto e caldo, secondo me sarà una bella partita, noi andremo giù con l’intenzione di passare il turno, perché questa squadra deve avere solo un obiettivo ovvero vincere.

Fin qui abbiamo fatto un buon lavoro, cercando di mantenere un gruppo sano senza forzare tantissimo per non rischiare di perdere nessuno per strada, l’obiettivo è arrivare al pieno della forma tutti insieme, con il Cittadella 70 minuti li abbiamo fatti bene e così con la Reggina per almeno 70 minuti mi aspetto un Vicenza importante”.

foto e dichiarazioni fonte: lrvicenza.net

