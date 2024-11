L’ex Di Gennaro parla di Reggina, Inzaghi e della ripartenza

Il suo unico gol in maglia amaranto proprio contro il suo Milan. Adesso gioca in serie D

Protagonista in serie A con la maglia della Reggina nella stagione 2008-2009 e autore dell’unica rete nella massima serie proprio contro il suo Milan (era arrivato in prestito dalla società rossonera). Nuova avventura in serie D per Davide Di Gennaro, classe 88, passato al San Marzano. Le sue dichiarazioni ai colleghi di serieD24:

“Ho seguito le vicende per quanto riguarda le notizie sui giornali. Io ho fatto l’ultimo anno di Serie A della Reggina ai tempi di Lillo Foti. L’anno scorso la seguivo per l’affetto che ho per Inzaghi, quindi conosco un pò le vicissitudini. Dispiace quando queste società con una storia alle spalle di un certo tipo vivono stagioni che finiscono con fallimenti e problemi. Mi spiace prima di tutto in quanto uomo di sport. Non so che tipo di campionato potranno fare, però la Reggina già qualche anno fa era fallita e si è rialzata con grande slancio. Questo può essere l’augurio per una piazza come quella amaranto che tiene tanto alla squadra calcistica”.