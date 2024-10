Calcio – Di Lorenzo conferma quanto ci aveva dichiarato l’ex presidente Lillo Foti

“Si guarda poco alle categorie inferiori, ci sono giocatori forti in B e in C che meriterebbero un’occasione. Penso al mio amico Donnarumma, che ha fatto quasi 50 gol in 2 anni in B: possibile che nessuno lo prenda in Serie A? Io forse potevo arrivarci prima, ma sono stato sfortunato: qualche anno fa ero in Under 21, ma in pochi giorni la Reggina è fallita e mi sono trovato svincolato. Sono dovuto ripartire da zero. Per fortuna, due anni fa l’Empoli ha puntato su di me, investendo anche dei soldi importanti (500mila euro, ndr) per un ragazzo che giocava in C”. (dichiarazione ripresa da tuttomercatoweb.com)

Le dichiarazioni rilasciate da Di Lorenzo alla Gazzetta dello Sport, confermano quanto ci aveva dichiarato l’ex presidente della Reggina Lillo Foti, interpellato sul difensore cresciuto nel settore giovanile amaranto.

Dopo la salvezza ottenuta ai play out contro il Messina, arrivò il fallimento della società, con il massimo dirigente che faticò parecchio a trovare comunque una collocazione ad un ragazzo di grandi prospettive, poi passato al Matera.