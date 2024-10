“Diamo una seconda vita agli oggetti”: l’iniziativa europea per la riduzione dei rifiuti a Reggio Calabria

Torna anche quest’anno, l’iniziativa della Settimana Europea per la Riduzione dei Rifiuti (SERR), che si terrà da sabato 18 a domenica 26 novembre in tutta Europa, con il tema del #RIUSO e della #RIPARAZIONE. Quest’anno prenderà parte all’iniziativa anche la Città di Reggio Calabria, che tramite il gestore del servizio di igiene urbana AVR S.p.A., in accordo con l’Amministrazione Comunale e l’Assessorato all’Ambiente ed il Coordinamento per l’Ambiente, promuoverà delle azioni di riuso e riutilizzo. Il nome scelto per l’azione è “Diamo una 2^ vita agli oggetti!” (http://www.ewwr.eu/actions/project_archive_new/diamo-una-seconda-vita-agli-oggetti2).

È chiamata a partecipare tutta la cittadinanza reggina, che potrà recarsi al Centro Comunale di Raccolta sito in Via Reggio Campi II Tronco, nelle giornate del 23 e 24 novembre dalle ore 9:00 alle 12:00 e dalle 15:00 alle 17:00, ed il 25 novembre, dalle ore 9:00 alle 12:00 per donare quegli oggetti ancora in buono stato che potranno essere #riusati e #riutilizzati da altre persone che necessitano di tali beni. Vi sarà uno stand informativo con volontari che aiuteranno i cittadini a donare e forniranno tutte le informazioni utili sull’iniziativa, attuata grazie anche alla collaborazione con la rete sociale e solidale già presente in città (Help center, Emporio Della Solidarieta’ Genezareth un riparo per la crisi, Casa della fraternità, mensa e armadio della bontà – Fondazione Lucianum, Parrocchia di Arghillà, Mercatino dell’Usato e molti altri), che aiuterà a gestire correttamente le donazioni affinché arrivino a chi ne ha realmente bisogno.

All’interno di questa tre giorni, Venerdì 24 dalle ore 18:00 presso il Laboratorio Radici, vi sarà l’occasione di ammirare una Mostra sul riuso, con opere realizzate da artisti reggini che operano da anni su questo tema.

Per altre informazioni potete consultare l’evento facebook: QUI, l’indirizzo e-mail igiene.reggio@avrgroup.it, il numero verde 800.759.650, la pagina facebook DifferenziAMOla Reggio Calabria e l’App DifferenziAPP.