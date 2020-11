Dichiarazioni Morra, Versace: 'Privo di umanità e sensibilità'

"Nicola Morra ha perso di vista il limite che non si deve mai varcare quando si parla di determinate cose. Lui non solo lo ha varcato, ma insiste a voler avere ragione. Non è tollerabile, si dimetta".

Così Carmelo Versace, responsabile organizzativo di Azione Calabria e Vice Presidente del Consiglio Comunale di Reggio Calabria, sulla vicenda ancora non chiusa delle dichiarazioni di Nicola Morra su Santelli, Tallini e i calabresi che meriterebbero i politici che hanno.

"È però "normale", o meglio prevedibile – continua Versace – per l'esponente di un movimento che ha fatto dell'opposizione a tutto e tutti, della contestazione al potere tout court la propria ragion d'essere. Un movimento privo di tradizione politica, che in questi frangenti delicati mostra tutti i propri limiti, quelli dovuti alla mancanza di un universo di valori di riferimento".

"Le sue frasi su una Calabria irrecuperabile sono sale sulle ferite dei calabresi, ma sono anche insensate e io invito i miei corregionali a ignorarle: sono le parole inutili di un individuo pleonastico, ridondante, tristemente noto per la sua inconcludenza, un uomo che ha prodotto una manciata di documenti mentre presiedeva quella istituzione fondamentale, che potrebbe essere la più prolifica fra le commissioni bicamerali, quell'Antimafia che si fregia di guidare, ma guidare in cosa? Nelle passerelle televisive? Saremmo irrecuperabili perché è stata eletta Jole Santelli, che molti sapevano essere gravemente malata? O perché non riteniamo Domenico Tallini ancora colpevole dei reati che gli vengono contestati? Allora sì, siamo irrecuperabili. Siamo umani e guardiamo al futuro con fiducia anche nella malattia e nella sventura (come cerchiamo di fare anche oggi, con la pandemia che ci stringe in una morsa terribile insieme all'inadeguatezza del nostro sistema sanitario)."