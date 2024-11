Diego Ulissi trionfa a Praia a Mare

di Domenico Suraci – Nulla di più affascinante di una tappa del Giro d’Italia in Calabria. Doveva essere un tripudio di pubblico, lo è stato. Il percorso da Catanzaro a Praia a Mare è stato anche l’epico show di Diego Ulissi. Il capolavoro sono i 9200 metri all’attacco, durante una gara davvero difficile e impegnativa caratterizza da un finale nervoso e dispendioso. Il corridore ha pedalato ed affrontato numerosi “sali-scendi” ed infine la Salita del Fortino, conquistando il primo successo di un italiano nell’edizione 2016 della competizione ciclistica. Scenari da favola, accoglienza ed anche percorsi interessanti fanno auspicare che l’organizzazione del Giro presterà la dovuta attenzione al Sud ed in particolare alla nostra splendida regione che offre dei magnifici luoghi anche per la prossima edizione che sarà la centesima. Viva la Calabria, viva il Giro d’Italia.