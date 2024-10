La Dierre Basketball Reggio Calabria annuncia il nome del nuovo tecnico

Tecnico giovane ma molto motivato. Ha mosso i primi passi, sia da giocatore che da allenatore nella squadra del suo comune d’appartenenza Villa San Giovanni, dove ricopre l’incarico di Consigliere Comunale con Delega allo Sport.

Giuseppe Cotroneo, classe 1991, sin da domenica, all’interno della sfida contro Alfa Catania programmata alle ore 18 al Palalumaka guiderà i bianco-blu.

La carriera

La sua carriera da allenatore è passata dalla Viola Reggio Calabria affiancando Pasquale Iracà.

Ha allenato in C Silver da capo allenatore, assistentato in B in Toscana a Cecina, Responsabile del Settore giovanile in Puglia a Francavilla, alla Scuola di Basket Viola come Responsabile del settore giovanile della Scuola di Basket Viola.

Ha collaborato e collabora con i progetti giovanili della Fip Calabria in ambito maschile e femminile.

Oggi, riparte da un’avventura più che sfidante, con voglia di provare a risollevare il club da un momento di risultati difficile.