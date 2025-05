Dierre, Railans: ‘E’ la prima volta che raggiungo le semifinali’

Bogdan Railans, centro della Dierre Basketball Reggio Calabria, si racconta dopo la vittoria contro Siracusa e guarda con determinazione alle prossime sfide, tra cui la semifinale contro Gela.

“Con Siracusa? Sapevamo che sarebbe stata una partita difficile – esordisce Railans – Loro volevano vincere, ma noi abbiamo mantenuto la calma, attaccando con il nostro ritmo. Passo dopo passo, siamo riusciti a portare a casa il risultato”.

Per il centro, questa è una stagione storica: “È la prima volta che raggiungo le semifinali sia nel campionato siciliano che calabrese. Mi piace come gioca la squadra: tutti attaccano, muoviamo la palla, ci aiutiamo. Siamo un gruppo unito”.

Railans non dimentica i suoi ex compagni: “Mando un saluto ai miei amici dell’Invicta Caltanissetta. Non mi aspettavo la loro retrocessione, hanno avuto giocatori forti come Milosavliević e Paride Giusti. Ora devono ripartire e riconquistare la categoria che meritano”.

Sulla prossima sfida, il pivot è chiaro: “Il mio sogno è vincere entrambe le partite, chiudere la semifinale e andare in finale. Gela ha una difesa fortissima, ancora più dell’anno scorso. Dovremo essere freddi e giocare il nostro basket”.

Railans chiude con un sorriso: “Voglio vincere il campionato, godermi il tempo con i ragazzi e divertirmi con questo sport. È quello che conta”.