Dierre, Ripepi: ‘L’obiettivo è la finale e ci crediamo tutti’

Andrea Ripepi, protagonista della Dierre nella vittoria in Gara 2 contro Siracusa, ha commentato con soddisfazione il successo che avvicina la squadra alla semifinale.

“È stata una gara complicata – ha esordito Ripepi – Siamo stati bravi a non ripetere l’approccio rilassato dell’andata, perché Siracusa in casa è sempre pericolosa. Nella regular season lo abbiamo visto: sono duri da battere tra le loro mura. Stavolta, però, abbiamo sfruttato al meglio le nostre qualità e portato a casa il risultato“.

Ripepi ha anche parlato delle difficoltà personali di questa stagione, tra impegni lavorativi e allenamenti ridotti: “Sto vivendo un’annata diversa rispetto allo scorso anno. Gli impegni professionali mi limitano, ma cerco di dare sempre il 100% quando scendo in campo. Per fortuna ho compagni fantastici che mi supportano, quindi non devo caricarmi tutto sulle spalle“.

Sul migliore in campo, Ripepi non ha avuto dubbi:

“Se devo scegliere, ne ho due: io e Fofo ci contendiamo l’MVP della partita! Scherzi a parte, Fofo ha fatto una gara incredibile, soprattutto con quell’ultima palla rubata decisiva. Ma anche Angius è stato fondamentale: ha segnato nel momento chiave e ci ha regalato la vittoria“.

Ora la Dierre affronterà il Gela in semifinale, e Ripepi si aspetta una serie durissima:

“Sarà una sfida appassionante e agonistica. Il Gela si è rinforzato a gennaio con un giocatore di livello (Musikić), quindi dovremo lottare come dannati in Gara 1, Gara 2 e Gara 3 per sperare di passare il turno. L’obiettivo è la finale, e ci crediamo tutti“.

Alla domanda su dove preferisca giocare, Ripepi ha risposto con ironia:

“Ovviamente dentro! Anzi, no… fuori! (ride)“.