Dierre voglia di continuità: sfida delicata a Palermo

Voglia di continuità e farsi valere.

Estrema voglia di cavalcare questa classifica.

Oggi, la Dierre è terza accanto al Comiso, in piena lotta per le zone altissime di classifica.

Trasferta impegnativa per la Dierre

Sfida da prendere con le pinze. Domenica alle ore 17:30, i bianco-blu di Coach Cotroneo giocano al PalaCus di Via Altofonte a Palermo.

L’avversario, il Cus Palermo di Coach Catania, è in piena lotta per un piazzamento PlayOff. Squadra giovane, grintosa, amalgamata e rodata, che sa volare bene in contropiede e che brilla, specialmente tra le mura amiche, grazie all’estro del miglior marcatore del girone, Matteo Pirrera, e dei più che validi Bonanno, Inzerillo e non solo.

Dierre, meno tempo per recuperare

La Dierre è reduce dalla vittoria nel posticipo in casa contro Cocuzza Milazzo al mercoledì e ha avuto meno tempo rispetto ai siciliani per recuperare, anche perché, nell’ultimo turno, i ragazzi palermitani si sono ritrovati di fronte al rinvio del match per impraticabilità del campo in quel di Gravina.

Nella gara di andata vinse la Dierre 91 a 71.

Diretta social e arbitri del match

La partita sarà trasmessa in diretta sulla pagina social dei locali.

Arbitrano la sfida Ernesto Lo Presti di Agrigento e Paolo Rosario Pulvirenti di Mascalucia.