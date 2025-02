La Dierre si ferma a Siracusa: tentativo di rimonta ma il finale sorride ai locali

La terza giornata del girone di ritorno si dimostra imprevedibile anche alla domenica.

La Dierre, dominante nella gara di andata contro gli aretusei, cade, a cospetto dell’efficace Siracusa.

La sontuosa rimonta nel quarto periodo non basta per espugnare la “strapiena” Palestra Akradina.

Gli ospiti schierano per l’occasione le due new entry, Cernic e Trinca.

Partono forte i locali che sopperiscono all’assenza del bomber Aronne Alescio con una prova di gruppo entusiasmante.

Peral Solana, Carpinteri, Gojkovic, Amenta, macinano punti e canestro. 24 a 14 nel primo periodo. 22 a 17 nel secondo. Il secondo quarto termina 46 a 31.

Con un canestro di Carpinteri, i locali arrivano anche sul più venti nel terzo periodo.

Il terzo quarto termina 61 a 46. Il team bianco-blu si scuote, finalmente, nel quarto periodo: la rimonta ha gli effetti sperati. Cernic è l’uomo della scossa.Railans firma i liberi del meno sei. Roberto Cernic la tripla del meno tre a metà quarto periodo.

Barrile avvicina ancora ed il sorpasso, lo sigla ancora Cernic, sempre dalla lunga(65-66). Reggio vola sul più due a due minuti e ventiquattro.

Un fischio sulla partenza, secondo il duo arbitrale, errata di Barrile, indebolisce la verve bianco-blu.

Amenta pareggia, la tripla di Carpinteri è determinante.

Siracusa blinda il risultato con i liberi di Gojkovic(termina 72 a 67).

Con un roster, finalmente al completo, la Dierre, adesso, dovrà concentrarsi, amalgamarsi e lavorare sodo: l’otto febbraio arriverà al Palacalafiore, l’Invicta Caltanissetta.

Il tabellino

Siracusa Basket-Dierre Basketball Reggio Calabria 72-67

(24-14,22-17,15-15,11-21)

Siracusa:Carbone,La Iacona,Peral Solana 15,Bonaiuto 6,Parlato,Carpinteri 13,Catania 6,Gojkovic 17,Montanari 3,Zirilli,Gresta,Amenta 12.All Bonaiuto

Dierre:Railans 7,Trinca 6,Vukosavljievic 1,La Mastra,Cernic 22,Alescio,Fazzari 5,Angius 6,Laganà,Ripepi 11,Barrile 9.All Cotroneo Ass Marcianò

Arbitri Marcello Barone (Palermo) e Nicolò Campanella (Monreale)