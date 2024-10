Dietrofront Reggina: annullata la presentazione in città di domenica 26

Una presentazione che non s’ha da fare. Non si terrà giorno 26 agosto la presentazione ufficiale alla città della Reggina 1914. Il club amaranto, nella mattinata di giovedì, aveva indetto l’evento per domenica, salvo poi annullarlo nel pomeriggio della stessa giornata. Questo il testo apparso sul sito ufficiale del sodalizio dello Stretto.

La Reggina 1914 comunica che, a seguito delle recentissime modifiche relative alle date di avvio del campionato, della gara di coppa Italia a Siracusa e – conseguentemente – del programma di lavoro della squadra, non presente in città nella sua totalità, la presentazione della squadra, invitata per la serata del 26 p.v. è rinviata.