Difendere e promuovere l’antica Kaulonia

“Tutto quello che era possibile fare lo abbiamo fatto in soli due giorni”.Queste le parole del vicepresidente della Provincia e assessore alla Difesa del suolo e salvaguardia delle coste, Giovanni Verduci, il giorno dopo il sopralluogo svolto a Monasterace, all’interno del Parco archeologico dell’antica Kaulonia.“Ricevuta dalla Soprintendenza la lettera con la quale si chiedeva assistenza per la progettazione e la direzione lavori, non abbiamo esitato un solo istante, garantendo la massima collaborazione dei tecnici provinciali. Quando è stato evidente che i fondi stanziati dal ministero (300mila euro) non erano sufficienti a rendere l’intervento funzionale, abbiamo integrato la somma con un ulteriore contributo provinciale di 60mila euro.In un momento di particolare crisi in termini di trasferimenti statali e regionali, considerato anche lo stato di assoluta precarietà in cui verte la quasi totalità del litorale reggino, l’impegno economico provinciale non è da sottovalutare ma, anzi, deve considerasi straordinario.Lunedì, per ciò che riguarda l’impegno assunto dalla Provincia, l’intervento potrà avere inizio. Tuttavia, la responsabilità dell’intero procedimento è della Soprintendenza, a loro spetta l’ultima parola ma non ci dovrebbero essere problemi.L’area del tempio – prosegue il vicepresidente – e l’edificio termale con il mosaico rappresentano un patrimonio inestimabile che dobbiamo proteggere, incrementare, per poi promuovere con maggiore convinzione.I quasi trecento metri di barriera radente, che si comincerà a realizzare la prossima settimana, rappresentano un primo, importante, passo in questa nuova direzione.Ovviamente – conclude Verduci – si raggiungeranno ulteriori e significativi risultati solo se si riuscirà, in sinergia con Ministero, Regione e Comune, ad intercettare nuove, concrete e più cospicue coperture finanziarie.