Competenze digitali al servizio del territorio. Lua Palumbo riabbraccia la Calabria: ‘Torno per restare’

Le persone non comprano prodotti e servizi, ma relazioni, storie e magia.

Vi raccontiamo la storia di Lua Palumbo che ha scelto di tornare nella sua terra d’origine, la Calabria, per mettere al servizio dei suoi concittadini le competenze acquisite negli anni milanesi.

Classe ‘82, calabrese doc. Conseguita la maturità classica, Lua si traferisce a Milano, dopo gli studi universitari in Relazioni Pubbliche e Pubblicità presso lo IULM, approda nel mondo della comunicazione, ricoprendo ruoli manageriali all’interno di uffici stampa, dipartimenti digital, dipartimenti e-commerce di aziende di moda e agenzie internazionali di comunicazione e marketing.

Una grande forza d’animo e determinazione le hanno permesso di lavorare al fianco di alcuni giganti della moda, fra cui Emilio Pucci, René Caovilla e Stefanel, ma anche in agenzie digital internazionali gestendo brand di food & beverage, elettronica e automotive (Unieuro, Martini&Rossi SPA, Peugeot).

Il ruolo di digital communication e marketing manager sembra esserle stato cucito addosso. Ma perché limitarsi ad impiegare il proprio potenziale in una città che brulica di pubblicità? Da qui l’idea di tornare in quella terra che le ha dato le origini e che Lua non ha mai dimenticato.

“Devo molto alla mia esperienza milanese. Lì, ho imparato il massimo della professionalità nelle migliori aziende di moda e comunicazione. Dopo tanti anni, mi sono detta: come posso usare queste competenze per fare bene al mio territorio? Da questo desiderio è nata LP Evolution”.

Il coraggio dell’innovazione

Lua ha da poco aperto la sua Digital Agency nel cuore di Palmi, in corso Garibaldi, 82. Il suo obiettivo è molto ambizioso e, per questo, ancora più importante da lodare. La calabrese, milanese d’adozione, desidera portare l’eccellenza delle grandi agenzie di comunicazione in Calabria, in cui la bellezza e le ricchezze territoriali faticano a essere comunicate in maniera efficace.

Che la nostra regione abbia qualche problema con la reputazione e che sia sempre stata un passo indietro rispetto alle altre non sono certo delle novità. Per questo motivo Lua ha deciso di scendere in prima linea:

“Viviamo in uno tra i luoghi più belli del mondo. Anche a seguito dell’emergenza sanitaria che ha messo a dura prova l’economia del paese, oggi è più che mai importante sapersi promuovere per emergere. La nostra agenzia di comunicazione serve proprio a questo: tramite un approccio consulenziale aiutiamo i nostri clienti a elaborare strategie di marketing per promuoversi sui vari media, dai social a quelli più tradizionali, come stampa ed eventi”.

Solare, dinamica, temeraria. Lua crede fermamente nella Calabria e nella sua potenzialità.

“LP Evolution è un progetto che vuole mettere al centro il rientro alla propria terra, avvalendosi della consulenza di diverse figure sul territorio, per creare proprio qui a Palmi un piccolo angolo di eccellenza. Le parole chiave sono tenacia, innovazione, creatività e coraggio”.

Il coraggio di rompere i classici schemi e creare una realtà imprenditoriale nuova in un territorio che meriterebbe finalmente di essere conosciuto per le sue bellezze e le sue virtù. La nuova avventura richiede anche il coraggio di essere donna, giovane e imprenditrice, con uno sguardo diretto al futuro senza mai dimenticare da dove si viene e, soprattutto, la strada percorsa.

“Credo nelle sfide. Essere una donna che vuol fare business è una sfida, credere nel proprio territorio con tutto il cuore è una sfida. Lavoro con le migliori eccellenze territoriali e mi avvalgo delle loro consulenze, metto l’anima in ogni progetto, credo che ogni giorno sia un’opportunità: ecco perché queste sfide sono certa di vincerle”.

Lua non ne fa assolutamente segreto: è tornata per restare e, soprattutto, per cambiare le cose.

“Si deve fare qualcosa per questa terra. Il nostro è uno tra i territori più belli d’Italia e, al contempo, tra quelli promossi peggio. Vogliamo che le eccellenze territoriali non abbiano niente da invidiare ai grandi brand nazionali quando si tratta di comunicazione e promozione: il nostro obiettivo è supportarli nel loro business, creando strategie di marketing sartoriali, su misura, perché è dai progetti più piccoli e preziosi che nascono i business più ricchi, che possono davvero fare la differenza”.

L’intento è chiaro, con la sua nuova agenzia, Lua desidera occuparsi di piccole e grandi realtà per ridare lustro ad una regione che merita molto più di ciò che appare.

“La bellezza salverà il business ed il mondo, per questo voglio riportarla nella terra in cui sono nata: in Calabria”.

Per conoscere la nuova digital agency LP Evolution visita:

il sito

la pagina Facebook

il profilo Instagram

e per ricevere maggiori informazioni invia una mail a lua@lpevolution.com