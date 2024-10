Digital tourism broker, i professionisti del futuro si formeranno a Reggio Calabria

Al via le iscrizioni per il Corso di Alta Formazione professionalizzante dell’Università Mediterranea di Reggio Calabria

Come viaggeranno i turisti del futuro? Quali piattaforme utilizzeranno per trovare la loro destinazione, come è possibile intercettare i flussi e utilizzare le nuove tecnologie per posizionare al meglio le strutture turistiche?

Queste e altre domande ancora troveranno risposta in un importante percorso formativo che partirà nei prossimi mesi presso l’Università Mediterranea di Reggio Calabria.

“Digital Tourism Broker” è un Corso di Alta Formazione professionalizzante inserito nel Catalogo Unico della Regione Calabria 2018-2019. Il programma porterà a comprendere il “turista digitale” in modo efficace nello sviluppo di nuove strategie di marketing, ad implementare piani strategici digitali, identificando le opportunità nel settore turistico.

Il web infatti è diventato fondamentale nel settore dei viaggi e dell’accoglienza turistica e ormai ogni momento dell’organizzazione del viaggio è scandita, dalla partenza al soggiorno, dalla permanenza al rientro, dall’utilizzo di strumenti e tool anche orientati al racconto e alla condivisione del viaggio per gli utenti della rete.

La figura del Digital Tourism Broker troverà collocazione nelle imprese dell’ospitalità e dei servizi turistici o in enti pubblici volti a migliorare il sistema turistico territoriale. La nuova figura avrà le competenze di un professionista della comunicazione e dei processi organizzativi e in particolar modo della new communication e della digital organization combinandole con quelle di un operatore turistico a tutto tondo.

Il Corso di Alta Formazione Professionalizzante si propone, quindi, di colmare una lacuna formativa nel settore, al fine di formare professionisti con elevate competenze operative nel settore turistico digitale e fornire l’aggiornamento professionale a soggetti esterni provenienti da istituzioni e aziende che già operano nel settore.

Il Digital Tourism Broker troverà collocazione nelle imprese dell’ospitalità e dei servizi turistici o in enti pubblici volti a migliorare il sistema turistico territoriale. Inoltre, a copertura delle spese di iscrizione al corso, gli studenti ammessi, anche prima della formalizzazione dell’iscrizione, potranno richiedere il finanziamento di voucher per la partecipazione ai percorsi di Alta Formazione finanziati dalla Regione Calabria.

INFORMAZIONI

Tutte le informazioni possono essere trovate sul sito digitaltourism.unirc.it, dal quale è possibile scaricare il bando e gli allegati per richiedere l’iscrizione.