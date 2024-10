L’Università Mediterranea ospita l’evento “EURES Recruiting Day for Engineers”

L'evento vedrà la partecipazione dei consulenti EURES del Belgio e della Svezia ed è dedicato ai laureati in ingegneria. Ecco come iscriversi

L’aula aeledidattica dei Dipartimenti di Ingegneria dell’Università Mediterranea di Reggio Calabria ospiterà “EURES Recruiting Day for Engineers“.

L’evento è organizzato in collaborazione con Eures Regione Calabria e Job Placement – Università degli Studi Mediterranea.

QUANDO

L’appuntamento è per giovedì 21 marzo. Saranno presenti i Consulenti EURES del Belgio e della Svezia e un responsabile della società belga Amplidata/Western Digital che incontreranno i laureati in ingegneria, di vari settori, per la presentazione delle opportunità lavorative nei rispettivi Paesi, colloqui e preselezione.

INFO & ISCRIZIONI

Per partecipare all’evento è necessario iscriversi entro il 18 marzo, inviando un CV, in inglese, e specificando il/i profilo/i per cui si intende candidarsi, alla seguente e-mail: eurescalabria@regione.calabria.it .

Il programma dell’evento e tutte le offerte di lavoro si possono visualizzare al seguente link.