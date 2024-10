Dionigi: ‘Molto dipenderà da Reggina-Ternana. Il Bari? Se non avessero perso quei punti…’

Gli argomenti ormai da tempo si concentrano sulle prime tre in graduatoria del campionato di serie C girone C, Reggina, Bari e Ternana e sulle ipotesi di vittoria finale. Il prossimo turno, che vede un incrocio di scontri diretti, potrebbe già dare qualche indicazione, almeno secondo il parere di un ex di tutte e tre le squadre Davide Dionigi, il quale ha rilasciato qualche battuta ai colleghi di tuttobari.com: “Conosco le tre piazze. Molto dipenderà dallo scontro diretto tra amaranto e umbri di lunedì prossimo. Se le fere non vincono, per me dovranno rassegnarsi a disputare i playoff. Sul piano ambientale, si tratta di tifoserie calde, ed i biancorossi dovranno stare molto attenti alla trasferta di Terni, in programma a fine mese.

Il Bari dovrà battere il Monopoli, se vuole conservare l’obiettivo della promozione diretta. Se i galletti non avessero perso qualche punto di troppo ad inizio stagione, la classifica probabilmente sorriderebbe ai ragazzi di Vivarini”.

