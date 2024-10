L’ultimo saluto della scuola dell’infanzia ‘Heidi’ ai suoi piccoli studenti – VIDEO

“Questo è l’inizio non è la fine”.

Il nostro lockdown è iniziato con questa canzone di Nesli “Andrà tutto bene”. Infatti, com’era stato promesso ai bambini di ‘Heidi’: è andato tutto bene e anche quest’ anno scolastico è terminato.

Un evento inaspettato e poco gradito, ha interrotto bruscamente il cammino scolastico, non si sono più potuti vedere, nè stringere e né abbracciare, ma questo non ha impedito loro di continuare a camminare. Anche se in modo semplice, si è cercato di stargli vicino, e con piccoli messaggi o lavoretti da fare, la quarantena l’abbiamo affrontata insieme.

Per fortuna, tutto sembra passato o, almeno per adesso, attenuato. Per questo motivo, la scuola dell’infanzia “HEIDI” di Gallico non ha rinunciato a salutare i suoi piccoli adorati bambini in modo speciale. Con grande gioia, i piccoli sono stati accompagnati al traguardo del diploma.

Tanti ricordi meravigliosi ed emozionanti porteranno nel cuore, perché ognuno di loro è speciale e ha dato tanto amore. L’amore che solo un bambino può donare perché nella sua semplicità e spontaneità che è racchiusa la vera essenza dell’amore. Perciò il vero grazie va ai cari bambini perché in questo periodo loro ci hanno insegnato tanto.

“Con il cuore vi auguriamo che la vostra nuova avventura alla scuola primaria sia davvero straordinaria, ricca di emozioni e cose belle da scoprire. Allora forza siamo pronti a partire, e con i nostri bambini un piccolo viaggio fare… cammineremo sull’arcobaleno… certi che presto tornerà il sereno”.

Un ringraziamento va al Consiglio Direttivo del al bellissimo Teatro del Dopopolavoro Ferroviario di Reggio Calabria che ha ospitato la scuola osservando le misure anti-covid. Quest’ occasione ha permesso di riportare sul viso di ogni bambino il grande sorriso che il Coronavirus aveva spento. Il grazie più grande va ai magnifici genitori che hanno messo tanto impegno per seguire da casa i loro figli e fare in modo insieme alla scuola, di raggiungere questo meritatissimo traguardo!

