Speciale Ballottaggio Reggio, risultati live nella diretta di Citynow

Sarà un pomeriggio storico per il Comune di Reggio Calabria e non solo.

Per la prima volta Reggio è chiamata al ballottaggio per eleggere il proprio sindaco nonchè il consiglio comunale. Urne ancora aperte non solo a Reggio Calabria ma anche in altri cinque comuni calabresi fino alle ore 15:00. Otre Reggio Calabria, si va al ballottaggio anche a Crotone, Castrovillari, San Giovanni in Fiore, Cirò Marina e Taurianova.

Ma la partita decisamente più attesa è quella di Reggio Calabria con i due sfidanti Giuseppe Falcomatà e Antonino Minicuci.