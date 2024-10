Nuovo Direttivo della Pro Loco di Motta San Giovanni

Prima Riunione del Consiglio Direttivo della Pro Loco del Comune di Motta San Giovanni. “Lavorare intensamente sul territorio per ritornare ad essere un’Associazione di forte riferimento Istituzionale per tutti”.

Queste le parole di inizio che la nuova Presidente della Pro Loco del Comune di Motta San Giovanni, Giovanna DI DIA, ha rivolto ai membri del Consiglio Direttivo, riunitosi il 22 u.s. presso la prestigiosa struttura dell’Antiquarium “Leucopetra” di Lazzaro.

Unitarietà di intenti, impegno a 360° su tutto il territorio mottese, lavoro di squadra: queste le Linee Guida che l’intero Direttivo si è prefissato.

C’è tanto entusiasmo e voglia di mettersi in gioco tra tutti i componenti del nuovo Direttivo: alcuni alla loro prima esperienza in seno alla Pro Loco, altri con forti esperienze nel campo dell’Associazionismo, ma tutti animati dal grande desiderio di mettersi al servizio del proprio territorio.

Nel corso della riunione, si è provveduto a definire l’organigramma interno con la nomina del Vice Presidente, carica che come da Statuto viene designata dal Presidente stesso. Non ha avuto dubbi la Presidente DI DIA nel nominare Ferrara Giuseppina, tenuto conto soprattutto della sua esperienza maturata in diversi anni di impegno associativo.

Il Direttivo si è poi espresso in merito alle altre due cariche: sono stati eletti per la carica di Segretario Giovanna Tiziana COZZUPOLI e per quella di Tesoriere Gaetano Fabrizio FONTE.

A completare questo gruppo i Consiglieri Roberta BENEDETTO, Giuseppe Cogliandro a cui si aggiungerà la Socia Vincenza TRIOLO, a seguito delle dimissioni presentate dal Consigliere Raffaele PUCINOTTI.

La Presidente ha dato incarico al Consigliere Roberta BENEDETTO di ridare vita e vigore ad una delle espressioni più belle e sicuramente più importanti della Pro Loco, la Pro Loco Giovani, che negli anni scorsi ha registrato la partecipazione di numerosi giovani impegnati soprattutto nella tutela, scoperta e valorizzazione dei beni culturali presenti nel Comune di Motta San Giovanni.

L’organigramma è stato completato con l’elezione dei Presidenti degli altri due Organi. Nicola MATALONE come Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti, di cui fanno anche parte Valerio Lucio Maria BRANCA e Domenico LEONARDO; Giovanni ZUCO è stato eletto Presidente del Collegio dei Probiviri, di cui fanno parte anche Silvio BORRELLO e Filippo CAMPOLO.