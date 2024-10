Discarica di Melicuccà, Falcomatà assicura: ‘Opera pronta, attendiamo l’ok della Regione’

Con 28 presenti e 5 assenti all’appello il Presidente Marra ha convalidato l’ultima seduta del Consiglio comunale di Reggio Calabria che avrebbe dovuto toccare tanti e diversi temi ma, in apertura, ha affrontato una parentesi piuttosto importante: quella della situazione rifiuti ed i lavori alla discarica di Melicuccà.

Solamente pochi giorni fa, il consigliere metropolitano delegato all’Ambiente ha annunciato la pronuncia da parte del Tar Calabria inerente l’iter di bonifica della vecchia discarica, già esistente, in località La Zingara nel comune di Melicuccà.

“La pronuncia del TAR non rappresenta una battuta d’arresto nel processo di realizzazione delle opere necessarie alla bonifica del sito in località La Zingara – aveva assicurato Fuda – né tantomeno nell’attivazione del nuovo impianto di conferimento rimasto completamente fuori dalla vicenda giudiziaria”.

Non l’ha intesa allo stesso modo, invece, il consigliere comunale Ripepi che nel giro di 24 ore ha puntato i riflettori sulla discarica che, da cronoprogramma, avrebbe dovuto esser pronta ad ottobre del 2020.

“Messa fuori legge dal TAR. Accogliendo il ricorso del Comune di Palmi in merito alla presenza di una falda acquifera nei pressi della suddetta discarica, il tribunale amministrativo di fatto, da un’ennesima battuta d’arresto al processo di integrazione dei rifiuti in seno alla Città Metropolitana “.

Il primo cittadino, prima che l’assise iniziasse ad affrontare gli undici punti all’ordine del giorno, ha risposto anche ad alcune sollecitazioni pervenute dai banchi della minoranza, iniziando dalla questione rifiuti e dalla situazione che interessa la discarica di Melicuccà.

«Il ricorso che è stato fatto al Tar da parte di alcune associazioni ambientaliste, non riguarda né i lavori peraltro conclusi né la messa in funzione. Ma riguarda la bonifica della precedente discarica e non di una qualche attività illegittima. I lavori della discarica sono conclusi e l’opera è pronta – ha spiegato il sindaco – Appena la Regione avrà ultimato la raccolta dei pareri richiesti per scongiurare eventuali rischi legati all’inquinamento e ne ordinerà l’apertura agli Uffici metropolitani, utilizzeremo anche l’impianto di Melicuccà».