Discarica di Melicuccà, il Comune di Palmi presenta denuncia per disastro ambientale

“Abbiamo presentato una dettagliata denuncia per disastro ambientale, chiedendo alla Magistratura di sequestrare il sito di Località La Zingara di Melicuccà ed allegando le relazioni tecniche che attestano il rischio di inquinamento per la sorgente Vina”.

A comunicarlo, attraverso un post su Facebook, è il Comune di Palmi che, già nei giorni scorsi aveva annunciato l’azione legale riguardante la tanto discussa discarica di Melicuccà.

“A fronte di un tema così importante – si legge in un post dei giorni scorsi – e della tutela della sorgente Vina e della salute pubblica, tenere informati i cittadini è, a nostro avviso, essenziale. Al di là degli slogan e dei proclami, che rischiano di risultare poco incisivi, ci stiamo muovendo su quattro direttrici con azioni politiche, amministrative e giudiziali concrete”.

Nella giornata di oggi, l’amministrazione palmese ha poi fatto sapere:

“Noi tutti e gli uffici comunali continuiamo, nel frattempo, a lavorare sulle altre iniziative, ossia i ricorsi al TAR l’istanza di annullamento diretta a Città Metropolitana e Regione Calabria. Non è il tempo di rispondere a chi alimenta polemiche sterili e diffonde fake news, magari mosso da interessi elettorali. È ancora una volta il tempo degli atti e dei fatti, che contano più delle parole. La nostra posizione è chiara ed inflessibile: non siamo disposti a scendere a compromessi o a svendere la salute dei cittadini. NO ALLA DISCARICA“.