“Discover Museums 2019”, Reggio alla scoperta dei musei

Tutto pronto per la seconda edizione di “Discover Museums”, evento che apre ufficialmente il percorso verso l’attesa “Notte dei Ricercatori 2019 – “SuperScienceMe – ReseArCH in your REACH”, che vedrà coinvolti tutti gli Atenei calabresi l’ultimo venerdi di settembre.

Un viaggio fra i tesori museali della Calabria che, per Reggio Calabria, vedrà coinvolti il Museo Diocesano e il Museo Archeologico Nazionale con eventi atti ad evidenziare le bellezze e l’importanza delle collezioni in essi custodite.

Il MaRc con l’apertura straordinaria, del prossimo 2 giugno, come tutti i musei calabresi aderenti alla Notte dei Ricercatori, coinvolgerà i visitatori in un affascinante percorso di conoscenza delle proprie meraviglie storiche.

“Rispondiamo straordinariamente all’appello dell’Europa mettendo in luce le tante risorse culturali della nostra Regione – afferma il Prof. Claudio De Capua, Prorettore Delegato al Trasferimento Tecnologico e responsabile del Progetto per l’università Mediterranea – un viaggio affascinante fra i tesori contenuti all’interno dei nostri musei in attesa dell’evento scientifico di fine settembre. Una sinergia con i musei cittadini che si rinnova per il secondo anno rafforzando il legame fra università e istituzioni cittadine”.

Il Museo Diocesano, invece, aprirà le sue porte con una visita straordinaria domenica 9 giugno dalle 10 alle 13 e dalle 17 alle 20 portandoci alla scoperta dell’alta oreficeria con l’esposizione di cinque preziose suppellettili ecclesiastiche in argento databili tra XVIII e XX secolo.

Saranno due gli appuntamenti imperdibili: “Le oreficerie sacre della Fondazione La Provvidenza” e “Culto Cultura Carità. Memorie del XXI Congresso Eucaristico Nazionale di Reggio Calabria” allestita a cura del Museo, dell’Archivio e della Biblioteca diocesani nell’ambito dell’iniziativa nazionale Aperti al MAB.

Entrambe le giornate saranno ad ingresso gratuito.