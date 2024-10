Dissesto finanziario, Cannizzaro incontra il vice Ministro Castelli. “Reggio e i cittadini hanno già pagato”

Come ho già avuto modo di esprimere, l’interesse della città viene prima di ogni altra cosa. Di sicuro non ha bisogno di casacche politiche o vicende dettate dai partiti di appartenenza.

Intendo privilegiare i fatti e le soluzioni concrete, in grado di poter incidere sul futuro dei reggini e delle proprie famiglie. Non ho perso tempo e come annunciato nei giorni scorsi, dietro mia formale richiesta, si è tenuto ieri un tavolo di confronto nell’aula del Governo presso la Camera dei Deputati. L’incontro è servito per affrontare, l’eventualità, da scongiurare, che per il comune di Reggio Calabria possa essere dichiarato il dissesto.

Una riunione presieduta dal Vice Ministro dell’Economia e Finanze On. Laura Castelli che ha dimostrato grande sensibilità e piena disponibilità verso la problematica, e dalla quale ho rivolto un personale e sentito ringraziamento. Presente all’incontro anche il collega On. Maurizio D’Ettore, con il quale, nella nostra qualità di componenti la Commissione Bilancio della Camera dei Deputati, abbiamo potuto offrire un contributo maggiore al confronto con il Governo.

Dopo aver relazionato sulle condizioni in cui versa il territorio reggino ed aver illustrato le criticità di una crisi economica imprenditoriale che pone in grande sofferenza l’intera economia della Città Metropolitana, il Vice Ministro Castelli, ha manifestato subito grande attenzione. Castelli ha inoltre accolto pienamente la richiesta d’intervento a favore di Reggio Calabria, ponendo da subito le basi per una serie di azioni concrete.

In quella sede il Vice Ministro ha voluto ulteriormente precisare che è in corso una interlocuzione con tutte le Autorità competenti per conoscere la portata applicativa delle recenti decisioni delle Sezioni di Controllo della Corte dei Conti.

Inoltre, il Vice Ministro Laura Castelli, ha ritenuto, con mia grande soddisfazione, di poter assicurare che saranno poste in essere tutte le iniziative, da parte del Governo, per evitare il dissesto di comuni proprio come quello di Reggio Calabria.

Una precisazione da me auspicata ma che il Vice Ministro ha voluto che fosse ben chiara, a dimostrazione di una fermezza di intenzioni rese nell’interesse unico dei nostri territori. Di questo sono particolarmente grato al Vice Ministro Laura Castelli che con il Suo chiaro impegno preso a favore della città di Reggio Calabria, affinché lo spettro del dissesto sia scongiurato, ha dimostrato una sensibilità ed una disponibilità che va al di là degli steccati posti dall’appartenenza politica.

Nei prossimi giorni conosceremo esattamente il quadro generale stabilito dal Ministero dell’Economia e Finanze affinchè possano finalmente trovarsi soluzioni, per una città e i suoi abitanti che già tanto hanno dovuto pagare.