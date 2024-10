Comune di Reggio a rischio dissesto, Falcomatà a Roma per scoprire la risposta

Il viaggio della verità. Il sindaco Falcomatà nella mattinata di giovedi 21 marzo volerà a Roma per avere risposte (se non definitive, quasi) relativamente alla questione del rischio dissesto finanziario per il comune di Reggio Calabria e decine di altre amministrazioni sparse per il centro-sud.

Un impegno talmente importante (e non rinviabile) da costringere il primo cittadino a non poter accogliere in prima persona il sindaco di Milano Giuseppe Sala. Mentre Falcomatà infatti incontrerà i rappresentanti del Governo nella Capitale, Sala in contemporanea sbarcherà in riva allo Stretto per una visita presso la Hitachi Rail Italy, accolto dal vicesindaco Riccardo Mauro.

CityNow ha già riportato i temi che saranno sul tavolo romano. Falcomatà (anche e soprattutto in qualità di delegato Anci al Mezzogiorno e alla Coesione territoriale) chiederà al Governo di sospendere, per il 2019, l’esecuzione prevista dalla sentenza della Corte costituzionale.

Dietro la scelta di chiedere al Governo la sospensione si cela la riforma del Tuel (Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali), legge della Repubblica Italiana che stabilisce i principi e le disposizioni in materia di ordinamento degli enti locali italiani.

Il Governo vuole mettere mano in particolare al Titolo VII della seconda parte (relativa all’ordinamento finanziario e contabile), quello che riguarda nello specifico gli enti deficitari o dissestati.

Per valutare nel dettaglio e pensare concretamente alle modifiche del Tuel, però, serve tempo. Da qui nasce l’idea e successiva proposta di Falcomatà al Governo di sospendere per il 2019 l’esecuzione della sentenza emessa dalla Corte costituzionale.

Nel 2020, con le modifiche apportate dal Governo al Tuel, Reggio Calabria e gli altri comuni colpiti dalla decisione della Corte potrebbero così trovare nuove soluzioni per uscire dal tunnel.

Il Comune di Reggio Calabria è davvero a un passo dal dissesto finanziario? Poche ore per scoprire la risposta…