Riapertura bar e ristoranti, Sorgonà: ‘A Reggio si rischia il disastro economico’

Si attendono dal Governo indicazioni precise e normative da seguire rispetto alla prossima riapertura di bar, ristoranti e pizzerie. Se le indiscrezioni circa le misure di distanziamento previste dal Governo, con una persona ogni 4 metri quadri, venissero confermate, i ristoranti italiani perderebbero in un sol colpo 4 milioni di posti a sedere, ovvero il 60% del totale.

Sasha Sorgonà, Presidente dei Giovani di Confcommercio RC e ideatore della piattaforma ‘Spinoza’ lancia l’allarme.

“Le scelte indirizzeranno l’andamento economico dei prossimi mesi. In Calabria, e a Reggio in particolare, con simili normative si andrebbe incontro ad un disastro economico. Imprenditori e commercianti sono già in estrema sofferenza -sottolinea Sorgonà- alcuni di essi hanno chiuso, altri attendono la stagione estiva per provare a sopravvivere. Ripartire con simili limitazioni, ovvero rinunciare a più di metà dei coperti, equivarrebbe ad una morte annunciata”.