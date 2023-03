Reggio, la solidarietà 'corre' in moto: torna The Distinguished Gentleman's Ride

I Gentlemen Riders di Reggio Calabria, dopo il successo registrato nel 2022, stanno organizzando un evento che coinvolgerà gli amanti dei motori, la cittadinanza (e non solo). The Dinstinguished Gentleman’s Ride torna, nel 2023, in una due giorni che metterà al centro la solidarietà.

The Distinguished Gentleman’s Ride torna a Reggio Calabria

“The Distinguished Gentleman’s Ride” è l’evento mondiale a scopo benefico più grande al mondo che coinvolge 115 Paesi e riunisce i motociclisti in stile classico e vintage con un nobile obiettivo: raccogliere fondi per supportare Movember nella lotta al tumore alla prostata e a favore della salute mentale degli uomini. I fondi vengono raccolti in modo trasparente sul sito dei Gentlemen e la destinazione viene riportata, di anno in anno, nell’apposito report pubblicato sul sito mondiale di Movember.

L’appuntamento, per il 2023, nella città dello Stretto, dopo il successo, già registrato, nel 2022 con il debutto dell’iniziativa, è per il 20 e 21 maggio. Già aperte le pre-iscrizioni https://www.gentlemansride.com/#PreRegister.

La corsa in sella alle moto, quest’anno, sarà accompagnata da artisti, cabarettisti, musicisti, atleti, attori, deejays, intrattenitori e volontari che stanno lavorando a pieno ritmo per la preparazione dell’evento che mostrerà, ancora una volta, ancor di più, quanto è bella e gentile la città di Reggio Calabria.