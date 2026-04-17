Dl alluvioni, prorogati i termini per i rendiconti dei Comuni delle Regioni in stato di emergenza
Le Sottosegretarie Savino e Ferro: "Il Ministero dell'Interno ed il Ministero dell'economia, accolgono la richiesta dei Comuni interessati"
17 Aprile 2026 - 09:03 | Comunicato Stampa
«La Camera ieri ha approvato una norma inserita nel c.d. DL Alluvioni per prorogare i termini di approvazione dei rendiconti finanziari da parte dei Comuni di Abruzzo, Basilicata, Calabria, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, regioni per le quali il Consiglio dei ministri ha recentemente deliberato lo stato di emergenza. La proposta, condivisa tra il Ministero dell’interno e il Ministero dell’economia e delle finanze, accoglie la richiesta dei Comuni interessati e prevede il differimento del termine dal 30 aprile al 31 maggio del 2026».
Lo dichiarano, in una nota, il Sottosegretario di Stato al Ministero dell’Economia e delle Finanze, Sandra Savino, e il Sottosegretario di Stato al Ministero dell’Interno, Wanda Ferro.
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