Dl elezioni, quando e come si voterà

Per permettere il corretto distanziamento sociale le operazioni di votazione non si svolgeranno solo nella giornata di domenica

Il decreto-legge 20 aprile 2020, n. 26, recante disposizioni urgenti in materia di consultazioni elettorali per l’anno 2020 è stato convertito in legge, con modificazioni.

Quando si voterà

Il turno ordinario delle elezioni dei consigli comunali e circoscrizionali, limitatamente all’anno 2020 è stato rinviato ad una domenica compresa tra il 15 settembre e il 15 dicembre 2020.

E il Covid?

Le operazioni di votazione per le consultazioni elettorali e referendarie dell’anno 2020 si svolgono, oltre che nella giornata di domenica, dalle ore 7 alle ore 23, anche nella giornata di lunedì, dalle ore 7 alle ore 15. L’estensione della possibilità di esercitare il voto anche al lunedì è finalizzato ad assicurare il necessario distanziamento sociale in relazione alla situazione epidemiologica da Covid-19. La disposizione deroga espressamente quanto previsto dalla normativa vigente che prevede lo svolgimento delle elezioni nella sola giornata di domenica.

Viene inoltre stabilito che siano inseriti nel turno autunnale di cui sopra, anche le elezioni nei Comuni i cui organi devono essere rinnovati per motivi diversi dalla scadenza del mandato, se le condizioni che rendono necessarie le elezioni si verificano entro il 27 luglio 2020, ossia non oltre il 50° giorno prima dell’apertura della finestra elettorale.