“Dobbiamo fare luce”, nuovo singolo di Gianni Morandi. Il tour arriverà a Reggio Calabria

In attesa del nuovo tour di Gianni Morandi, che partirà il 24 febbraio da Rimini e approderà al PalaCalafiore di Reggio Calabria il 15 marzo, esce oggi in radio e in digitale il nuovo singolo del cantautore, “Dobbiamo fare luce”.

Il brano anticipa “D’amore d’autore”, il suo 40esimo album di inediti che sarà presentato il prossimo 16 novembre. Un progetto unico che porta la firma di grandi autori della musica italiana, tra cui Elisa, Ivano Fossati, Levante, Ermal Meta, Tommaso Paradiso, Giuliano Sangiorgi e Paolo Simoni.

Il primo singolo è di Luciano Ligabue. “Dobbiamo fare luce”, in uscita per Sony Music e prodotto da Luciano Luis Luisi, è un brano che resta nelle orecchie al primo ascolto. L’interpretazione di Gianni Morandi è energica, autentica e porta la voce in una dimensione nuova, pur rimanendo fedele al mondo d’autore del disco a cui il brano apre le porte. L’album esce a quattro anni di distanza dall’ultimo album di inediti “Bisogna vivere”. La produzione esecutiva è di Fep Group e Riservarossa.

Il nuovo progetto musicale di Morandi sarà anche live nei più importanti Palazzi dello Sport italiani, come il PalaCalafiore di Reggio Calabria, appunto, dove si terrà l’unica data nella regione.

Il concerto del 15 marzo è organizzato dalla Esse Emme Musica di Maurizio Senese.

