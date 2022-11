Docufilm Bronzi, Trifoli: 'Non ci si dimentichi di Riace dopo il 50°'

"Sono orgoglioso delle celebrazioni per il 50esimo, ma spero che alla fine non ci si dimentichi di Riace" le parole del primo cittadino alla presentazione del docufilm dedicato ai Bronzi

Presente anche il sindaco di Riace, Antonio Trifoli, questa mattina alla presentazione del docufilm dedicato ai Bronzi promosso dalla Regione Calabria in sinergia con Calabria Film Commission con la regia di Fabio Mollo.

Il primo cittadino, si è detto "orgoglioso per le celebrazioni del 50esimo" ed ha ringraziato le istituzioni per l’attenzione rivolta al Comune in provincia di Reggio Calabria.