Un omaggio di dolcezza: Villa Arangea dedica alle donne creazioni esclusive

L’8 marzo è una data speciale, un momento per celebrare la forza, la bellezza e la dolcezza di tutte le donne. E quale modo migliore per omaggiare questa giornata se non con creazioni di pasticceria che uniscono eleganza, raffinatezza e sapori unici? Villa Arangea, bar, pasticceria e gelateria storica di Reggio Calabria, ha pensato a una selezione di dolci esclusivi per rendere omaggio ad ogni donna con gusto e raffinatezza.

Da sempre punto di riferimento per la pasticceria artigianale di alta qualità, Villa Arangea, oggi gestita dall’Emily’s Group di Natale Crucitti, si distingue per la cura delle materie prime e l’attenzione ai dettagli. Per la Festa della Donna 2025, il laboratorio di pasticceria ha ideato una gamma di specialità dolciarie che celebrano la femminilità attraverso sapori delicati e armonie di colore che richiamano il simbolo di questa giornata: la mimosa.

Torte raffinate per un dolce tributo alle donne

Il dessert per eccellenza di questa giornata è la torta mimosa, un classico intramontabile che, con il suo pan di spagna soffice e la crema vellutata, ricorda la leggerezza e il profumo del fiore simbolo dell’8 marzo. Villa Arangea propone una selezione di torte in diverse varianti, perfette per ogni occasione:

Torte tradizionali in formati da 500g, 800g e 1200g , disponibili in gusti classici e raffinati: Cioccolato , per chi ama la golosità intensa. Mimosa , il dolce iconico della Festa della Donna. Chantilly e fragole , un connubio fresco e avvolgente. Limone e bergamotto , un omaggio ai profumi agrumati della Calabria.

in , disponibili in gusti classici e raffinati: Decorazioni su misura , per soddisfare ogni gusto estetico e rendere ogni dolce un piccolo capolavoro: Versione classica mimosa , con la tipica decorazione che richiama il fiore simbolo della giornata. Glassa a specchio , per chi desidera un tocco elegante e contemporaneo.

, per soddisfare ogni gusto estetico e rendere ogni dolce un piccolo capolavoro: Torte americane scenografiche, perfette per chi ama lo stile e la modernità, realizzate con basi bicolore rosso e giallo, crema chantilly e gusti personalizzabili, decorate con effetti artistici o glassa a specchio.

Freschezza e leggerezza con le torte semifredde

Per chi preferisce un dessert più fresco e leggero, Villa Arangea propone una selezione di torte semifredde dal gusto raffinato e dalla consistenza vellutata. Disponibili nei formati da 750g, queste torte sono declinate in gusti delicati e aromatici, tra cui:

Chantilly , un classico intramontabile per chi ama la dolcezza morbida.

, un classico intramontabile per chi ama la dolcezza morbida. Vaniglia , con il suo profumo avvolgente e il sapore delicato.

, con il suo profumo avvolgente e il sapore delicato. Limone e bergamotto, perfetta per chi cerca un equilibrio tra freschezza e golosità.

Monoporzioni: piccole delizie per un piacere personale

Per chi vuole concedersi una coccola senza condividere, o per chi desidera un pensiero dolce e raffinato da regalare, Villa Arangea ha realizzato una gamma di monoporzioni golose. Piccole, eleganti e curate nei minimi dettagli, queste creazioni sono disponibili nei gusti:

Mimosa , per chi vuole assaporare la tradizione in formato mini.

, per chi vuole assaporare la tradizione in formato mini. Vaniglia , delicata e vellutata.

, delicata e vellutata. Chantilly , una crema soffice che conquista al primo assaggio.

, una crema soffice che conquista al primo assaggio. Limone e bergamotto, un tocco agrumato che esalta ogni morso.

Cheesecake Mimosa: l’innovazione incontra la tradizione

Per chi ama i sapori moderni senza rinunciare all’essenza della tradizione, Villa Arangea propone una versione innovativa della torta mimosa: la cheesecake mimosa. Questo dolce unisce la cremosità della cheesecake alla delicatezza del pan di spagna e della crema, creando un’armonia di sapori che conquista per la sua freschezza e raffinatezza.

Prenota il tuo dolce per la Festa della Donna

L’8 marzo è l’occasione perfetta per concedersi un dolce speciale, per celebrare la femminilità con un’esplosione di gusto e raffinatezza. Che si tratti di un regalo, di una sorpresa o di un momento di condivisione, le creazioni di Villa Arangea sapranno rendere omaggio a ogni donna con classe e qualità.

Villa Arangea – Via Arangea, 97 – Reggio Calabria

Prenotazioni: 0965 641021 – 340 925 2278

Prenota la tua torta o il tuo dolce preferito e festeggia l’8 marzo con il sapore unico della tradizione e dell’innovazione firmata Villa Arangea.