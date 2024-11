Domani alla Camera di commercio workshop conclusivo del progetto “La rete per la legalità”

Giovedì 29 gennaio p.v. alle ore 10,30 presso la sede della Camera di Commercio di Reggio Calabria – Via T. Campanella 12, si terrà il Workshop conclusivo del progetto “La rete per la legalità: un percorso condiviso per la crescita socio-economica del territorio”.



Un progetto finalizzato a creare ed a consolidare una rete generatrice di crescita sociale e sviluppo economico del territorio per affermare la supremazia della cultura della legalità in opposizione alla cultura criminale, che la Camera ha messo in campo grazie alla preziosa e fattiva collaborazione di cinque Associazioni operanti sul territorio provinciale: Confesercenti, A.L.I.L.A.C.C.O. – S.O.S Impresa, Associazione Antiracket di Taurianova, Coordinamento Nazionale Antimafia “Riferimenti”, Osservatorio sulla ndrangheta.



Condividendo assieme alla Camera l’obiettivo di diffondere la cultura della legalità e promuovere un mercato libero e trasparente, le Associazioni partner del progetto hanno realizzato nel mese di gennaio un fitto programma di iniziative, che hanno visto come protagonisti diretti imprese, famiglie, consumatori, studenti e docenti.



L’incontro conclusivo rappresenta l’occasione per le Associazioni di raccontare le esperienze e gli esiti delle iniziative messe in campo e per la Camera di raccogliere proposte e suggerimenti per una progettualità da condividere nel corso del 2015.



Programma

Saluti iniziali

Lucio Dattola, Presidente della Camera di Commercio



Introduce i lavori

Natina Crea, Segretario generale della Camera di Commercio



I progetti della rete



“Informati della legalità per non fermarti” Francesco Rogolino, Direttore della Confesercenti provinciale di Reggio Calabria



“Conoscere per non essere soli” Marcello Spagnolo, Ufficio Studi di SOS Impresa Reggio Calabria



“R-esistiamo – Uniti per la legalità”Domenico Cammisotto, Presidente dell’Associazione Commercianti Antiracket di Taurianova; Giuseppe Salzone, Segretario dell’Associazione Commercianti Antiracket di Taurianova



“Informare per Resistere” Maria Rosaria Russo, Coordinatrice del progetto per l’Associazione Riferimenti



“Cu di speranza campa disperatu mori” Stefania Ziglio, Responsabile Area Progetti dell’Osservatorio sulla ndrangheta



Dibattito e conclusioni