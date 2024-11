Domani la presentazione del Reggio Calabria Pride

Domani mattina 29 LUGLIO alle ore 11.30 presso la Sala Conferenze della Provincia di Reggio Calabria si terrà la conferenza stampa di presentazione delle giornate clou che chiudono le attività della settimana del Reggio Calabria Pride.

Verranno presentati i dettagli dell’incontro previsto a Tabula Rasa “No hate Just Love” per la serata del 29 luglio; della presentazione del volume Antologaia fissata per il 30 luglio; del laboratorio conferenza internazionale “Verso un nuovo modello di innovazione sociale per la Regione Mediterranea” che si terrà durante tutta la giornata del 31 luglio; del corteo Pride , ultima tappa dell’Onda Pride 2015 che partirà da Piazza Italia alle ore 18 e si concluderà all’Arena Ciccio Franco.

Durante la conferenza stampa verranno specificati tutti i dettagli.