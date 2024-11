Domani l’inaugurazione del negozio multibrand ”Imperial Fashion” a Reggio Calabria.

Arriva in città una nuova moda: apre Imperial Fashion uomo/donna a Reggio Calabria, negozio multibrand per tutte le età, dalla teenager alla donna in carriera.

Imperial è Made in Italy e si identifica in quella oggi definiamo “fast fashion”, una moda facile veloce e alla portata di tutti, una moda funzionale e soprattutto metropolitana.

Tra i brand: Imperial uomo e donna, Dixie e Please.

Giovedì 26 febbraio dalle ore 17.30 siete tutti invitati all’inaugurazione di Imperial Fashion, sul corso Garibaldi 51-53 (ex Emporio Armani).

Vi aspettiamo per brindare insieme e ascoltare un po’ di buona musica. Venite in tanti!

Visita la pagina Facebook Imperial Fashion.