Domenica 10 maggio torna L’Azalea della Ricerca di AIRC, simbolo della battaglia contro i tumori femminili

Quest’anno AIRC festeggia con i suoi volontari e i suoi sostenitori cinquant’anni di impegno per rendere il cancro sempre più curabile.

Domenica 10 maggio, in occasione della Festa della Mamma, L’Azalea della Ricerca celebra così in tutta Italia un compleanno davvero speciale.

20 mila volontari dell’Associazione Italiana per la Ricerca sul Cancro distribuiscono, in 3.600 piazze, il fiore che negli anni è diventato il simbolo della battaglia contro i tumori femminili. Con una donazione minima di 15 euro potremo scegliere una delle 600 mila azalee per festeggiare la mamma e dire tutti insieme “contro il cancro io ci sono!”

Per trovare l’Azalea della Ricerca nelle vostre città

airc.it oppure numero speciale 840 001 001 (*)

(*) attivo dal 27 aprile 2015

L’Azalea di AIRC, un’alleata per la ricerca e per le donne.

Negli ultimi tre decenni, in Italia, la sopravvivenza a cinque anni dalla diangosi per i tumori femminili è cresciuta molto arrivando all’87% per il tumore al seno e al 68% per il tumore della cervice uterina (*). La ricerca ha fatto e sta facendo molto, ma è indispensabile che ogni donna faccia la sua parte aderendo agli screening raccomandati e adottando stili di vita corretti (evitare fumo e sedentarietà, seguire alimentazione sana): comportamenti che, nell’insieme, possono ridurre fino al 70% l’insorgenza dei tumori. Per questo insieme all’Azalea della Ricerca verrà distribuita la preziosa guida “Femminile singolare. La cura del cancro attenta al genere” con i consigli degli esperti su prevenzione e diagnosi dei tumori delle donne.