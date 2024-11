Domenica 8 febbraio alla Chiesa di San Giorgio al Corso la cerimonia di consegna del Premio Anassilaos

Si terrà domenica 8 febbraio 2015 presso la Chiesa di San Giorgio al Corso la cerimonia di consegna del Premio Anassilaos per la Cooperazione e la Solidarietà dei Popoli al Maestro Mons. Marco Frisina, Compositore e Maestro Direttore della Pontificia Cappella Lateranense. La cerimonia avrà inizio alle ore 16,45 con il Saluto delle Autorità. Alle ore 17,00 seguirà un Concerto di Musica Sacra su musiche e canti del Maestro Mons. Marco Frisina a cura dell’Orchestra Giovanile di Fiati “Nicola Spadaro” di Delianuova (Reggio Calabria) e del Coro “Santa Maria Vergine Addolorata San Nicola” di Oppido Mamertina (Reggio Calabria), diretto dal Maestro Stefano Frisina. A dirigere il Concerto saranno lo stesso Frisina, che commenterà i singoli brani eseguiti, e il Maestro Gaetano Pisano. Alle ore 18,30 lo stesso Maestro Frisina concelebrerà la Santa Messa. Alle ore 19,30 infine si terrà la consegna del Premio Anassilaos. Dopo gli studi classici ha frequentato la Facoltà di Lettere all’Università “La Sapienza di Roma e si è diplomato in composizione al Conservatorio di Santa Cecilia. Nel 1973 è entrato come alunno al Pontificio Seminario Romano Maggiore compiendo gli studi teologici presso la Pontificia Università Gregoriana e conseguendo la licenza in sacra Scrittura al Pontificio Istituto Biblico. Ordinato sacerdote nel 1979, da allora svolge il suo ministero nella diocesi di Roma. È stato assistente al Pontificio Seminario Romano Maggiore e poi direttore dell’Ufficio Liturgico del Vicariato di Roma dal 1991 al 2011. Attualmente è consultore del Pontificio Consiglio per la Promozione della Nuova Evangelizzazione, presidente della Commissione Diocesana di Arte Sacra e rettore della Basilica di santa Cecilia in Trastevere. È docente presso la Pontificia Università Lateranense e presso l’Università della Santa Croce. Nel 1984 ha fondato – e da allora dirige – il Coro della diocesi di Roma, attualmente composto da oltre 250 elementi e nato per l’animazione delle più importanti liturgie diocesane, molte delle quali presiedute dal santo Padre. All’animazione di queste, si sono aggiunti negli anni concerti in molte diocesi italiane ed estere e la partecipazione a numerosi eventi istituzionali. Dal 1991 è direttore dell’Ufficio Liturgico del Vicariato di Roma e maestro direttore della Pontifica Cappella Musicale Lateranense. Nello stesso anno ha avuto inizio anche la sua collaborazione al progetto internazionale della Rai “Bibbia” sia come consulente biblista che autore delle musiche. Oltre ai film del Progetto Bibbia negli anni ha composto le colonne sonore di molti film a tema storico e religioso realizzati per Rai e Mediaset, tra i quali Michele Strogoff, Papa Giovanni, Giovanni Paolo II, Edda Ciano, Callas e Onassis e i più recenti Pompei, Puccini, Paolo VI. Autore di numerosi canti di ispirazione religiosa e paraliturgici conosciuti in Italia e all’estero, nella sua discografia sono presenti importanti collaborazioni a progetti di artisti italiani e internazionali. Tra queste, Silent Night. A Christmas in Rome, realizzato nel 1998 insieme al leader dei Chieftains Paddy Moloney e Dalla Terra, disco inciso nel 2000 da Mina, per la quale ha composto i brani Magnificat e Nada te turbe. Ha composto ed eseguito dinanzi ai pontefici Giovanni Paolo II e Benedetto XVI oltre 20 Oratori sacri ispirati a personaggi biblici o alla vita di grandi santi. Accanto a queste composizioni, meritano di essere citati altri due oratori sacri: “Cantico dei Cantici” scritto nel 2009 e “Passio Caeciliae” del 2011. Marco Frisina nel 1997 è stato nominato da Papa Giovanni Paolo II accademico virtuoso ordinario della Accademia dei Virtuosi al Pantheon Pontificia Insigne Accademia di Belle Arti e Letteratura dei Virtuosi al Pantheon, della quale è assistente spirituale. È stato responsabile musicale di alcuni importanti eventi del Grande Giubileo 2000, come la Giornata Mondiale della Gioventù e, recentemente, dell’evento RAI La Bibbia giorno e notte, la più lunga diretta della storia televisiva. Nel 2007 ha composto l’opera teatrale La Divina Commedia, prima trasposizione musicale dell’omonimo capolavoro dantesco. Da gennaio 2009 è in scena anche il suo secondo lavoro per il teatro: Il miracolo di Marcellino, ispirata al romanzo di Josè Maria Sanchez Silva Marcellino Pane e Vino. Nel 2011 è stato responsabile musicale per la diocesi di Roma nelle liturgie della beatificazione di papa Giovanni Paolo II, del quale ha composto anche l’Inno Ufficiale. Sempre nel 2011 ha diretto il Coro della diocesi di Roma nella sua prima tournée negli Stati Uniti, esibendosi nella Cattedrale di New York e nei più importanti teatri del New Jersey proponendo con successo sia brani sacri che brani tratti dalla tradizione musicale italiana. Il 10 novembre 2013 alle ore 20.30 presso la Basilica di Santa Cecilia in Trastevere Roma esegue il concerto presentazione della raccolta Tu sei il Cristo. Per il 2014 compone e orchestra Resurrexit, canti per le celebrazioni del Tempo pasquale tratte dalla Messa VIII De Angelis e l’oratorio Una luce sul monte sulla vicenda dei Santi Martiri di Otranto.