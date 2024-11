Domenica al Parco di Ecolandia lo scambio di figurine con la raccolta de “I giovani calciatori”

Un evento più unico che raro quello in programma domenica pomeriggio a partire dalle ore 16 fino alle 19, all’interno dell’incantevole scenario del Parco Ecolandia, location di eccezione per la giornata denominata “Scambia le Figurine”.

Stiamo ovviamente parlando della raccolta “I Giovani Calciatori” in corso da fine gennaio presso le Scuole Calcio della nostra città ed alcune della provincia.

Ebbene, trascorsi i mesi invernali ad impinguare il proprio album, per i 680 bambini protagonisti dell’edizione 2014/15 (ma non dimentichiamoci di tutti i dirigenti ed i tecnici delle varie società immortali nell’album..) ci sarà la possibilità domenica pomeriggio, ribadiamo a partire dalle ore 16, di completare la propria raccolta grazie a tutta una serie di giochi ed iniziative in programma.

Si può essere certi che il classico ritornello << ce l’ho, ce l’ho, mi manca>> rimbomberà all’interno de l’Attrattroria, l’accogliente struttura del Parco Ecolandia che funge da ristorante, ma che per l’occasione ospiterà l’evento.

Sei edizioni per le province e le città di Catanzaro, Cosenza, Palermo, Siracusa, Catania e Reggio Calabria appunto, l’album delle figurine de “I Giovani Calciatori” ha tagliato il traguardo della terza stagione consecutiva dalle nostre parti.

I giovani atleti, inoltre, potranno cogliere l’occasione per prenotare il proprio POSTER 50×70 che sarà poi recapitato presso la Scuola Calcio di appartenenza. Queste le scuole calcio dell’edizione reggina coinvolte dall’iniziativa: Bernardino Cordova, BiancAfrico, “Fabio Caserta”, Gallico–Catona, Polisportiva Gallina, Polisportiva Loreto, Ludos, Vecchia Miniera, Reggio 2000, Valanidi “Ciccio Cozza”e Virtus Gioia.