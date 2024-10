E’ domenica: vi aspetta la pizza dell’Hostaria dei Campi

La doppia ricetta con zucca in agrodolce

Dopo il classico pranzo domenicale, per la cena si ha voglia di una buona pizza. Ed all’Hostaria dei Campi parte la proposta delle pizze speciali e soprattutto stagionali con prodotti a km 0. Ottobre è il mese della zucca e la nota pizzeria reggina formula una doppia proposta per i propri clienti. Zucca in agrodolce da gustare su una base di pizza tradizionale. L’impasto è con farine italiane Pivetti e l’intramontabile ricetta su tavolette, da venti anni risulta inimitabile.

Oppure con il più recente impasto ai nove cereali, un mix di farine italiane tra cui l’integrale, fonte di fibre e super digeribile per i più esigenti. Queste le due versioni che oggi l’Hostaria dei Campi propone, incurante e divertita anche dagli eventuali tentativi di imitazione:

La prima ricetta presenta la zucca in agrodolce con mozzarella di bufala, gorgonzola piccante e petali di mandorle tostate; la seconda, invece, zucca in agrodolce, mozzarella di bufala, ma accompagnata da funghi porcini, taleggio e noci.

L’Hostaria dei Campi ricorda che c’è sempre disponibile con le stesse proposte la pizza senza glutine e questo vale anche per primi e secondi piatti ed ovviamente anche per i dolci.

Gluten free, strepitosa è la frittura di pesce impanata con farina di riso. Non resta che credere per provare.

Prenota il tuo tavolo chiamando dopo le 17,30 allo 0965.324003 oppure al 349.3610766