Domenica Le Muse incontrano la comunità greca a Reggio Calabria

Continuano le manifestazioni dell’associazione culturale “Le Muse Laboratorio delle Arti e delle Lettere” di Reggio Calabria che per domenica 15 febbraio, alle ore 18 presso la Sala D’Arte di via San Giuseppe 19, ha organizzato l’incontro “Le culture altre: Megali Ellada una comunità di Greci a Reggio Calabria”.Tale scambio culturale vuol essere- dichiara Giuseppe Livoti – presidente del sodalizio reggino, un momento di conoscenza con diverse realtà che ormai fanno parte e sono ben integrate nella nostra città e provincia. Un momento dunque di conoscenza ma anche e soprattutto di integrazione proprio per una “full immersion” negli usi, costumi, tradizioni di uomini e donne che hanno scelto l’Italia come seconda loro patria e nonostante siano lontani dalla loro terra di origine, continuano ancora a mantenere vive le loro radici antropologiche ed etnografiche.Alla conversazione tra gli altri parteciperà la presidente di Megali Hellada, Maria Chapaloglou che converserà con il pubblico sulle motivazioni della nascita di questa comunità e l’artista Calliope Michalolia con le sue creazioni artistiche che rievocano il tema dei miti della grecità, ricche di significati poetici e sognanti tra attese, ansie e cambiamenti di una… Itaca ritrovata.