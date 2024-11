Domenica per ‘Le Piazze Culturali’ delle Muse: ‘Notti Guai e Liberta’

Continuano le “Piazze culturali delle Muse” che per domenica 16 febbraio alle ore 18 presso la Sala D’Arte Le Muse di via San Giuseppe prevedono la manifestazione “Notti guai e libertà”.Il senso di tale incontro dichiara – Giuseppe Livoti – presidente del sodalizio reggino, vuole essere raccontare la Notte nelle sue peculiarità letterarie, sociali, storiche ed artistiche anche con particolare riferimento alla vita notturna della città di Reggio Calabria analizzando il contesto umano e sociale.Un racconto sul tempo attuale e su i giovani che animano il buio, tra diversità e cambiamento.Parteciperanno alla conversazione Teresa Polimeni – docente di lettere, Antonio Sollazzo – fotografo-, Guido De Caro – direttore “Centro psicoterapia infanzia adolescenza e famiglia”, Francesco Cogliandro – make up artist, Vincenzo Evoli – promoter e public relation.