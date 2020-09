Cibaria Domus: eccellenze di gusto a casa tua

Il Covid-19 ha imposto nuovi modelli organizzativi e nuovi stili di vita. E così, nonostante la ritrovata libertà, seppur condizionata da nuove e imprescindibili regole, le persone, spesso, preferiscono restare a casa. La minaccia non è ancora del tutto sconfitta e dunque è meglio evitare di fare le file senza però rinunciare al gusto e alla bontà di piatti dolci e salati.

Il nuovo delivery e take away

La novità a Reggio Calabria si chiama Cibaria Domus, una piattaforma web e un'App per ordini di asporto e a domicilio da effettuare comodamente dal divano di casa senza tempi di attesa interminabili al telefono o in fila. Scegli in modo pratico e veloce cosa farti recapitare a casa per la cena o il dopocena.

Fattorini dedicati e una scelta accurata degli operatori presenti per garantire la qualità del cibo offerto: queste le principali caratteristiche del progetto che ha già preso avvio con alcune imprese del territorio. Pionieri della piattaforma due rinomate realtà:

Gli Sbronzi con le sue pizze, hamburger, arrosticini e griglieria;

Gelato Cesare, la gelateria più famosa della città.

Come si usa Cibaria Domus

Facilissimo da usare, Cibaria Domus non è solo cibo da asporto o consegna a domicilio da diversi locali della città. Il nuovo delivery/take away offre anche tantissimi prodotti alimentari di qualità che possono essere ordinati tutti i giorni e ricevuti comodamente a casa.

Bastano pochi e semplici clic. Da pc e tablet è possibile accedere al sito www.cibariadomus.it. Per smartphone (sia Apple che Android) è disponibile un'App dedicata attraverso cui potranno essere acquistate anche eccellenze alimentari di aziende prestigiose quali Olearia San Giorgio, i formaggi de Il Granatore, la pasta di Sorelle Salerno, i vini Du Cropio e tanto altro ancora.

Cibaria Domus è il punto di riferimento per il cibo di alta qualità.

Maggiori informazioni

Telefono +39 0965 023107

WhatsApp +39 371 458 7077

e-mail: [email protected]

Dove si trova: via Sbarre Inf. vicolo cieco, 13.

Facebook