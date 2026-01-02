Domotek: il Ds Pellegrino a tutto campo tra obiettivi e voglia di crescere

Un settore giovanile in festa, una prima squadra che strappa risultati durissimi in trasferta, una formazione femminile in grande spolvero e non solo. Per la Domotek Volley Reggio Calabria, il 2025 si chiude con un sorriso ampio e tanta energia per il futuro.

A tirare le fila di questa “bellissima giornata” e di questo “anno bellissimo” è il direttore sportivo Cesare Pellegrino, che in una chiacchierata dipinge il quadro di una società solida e in piena espansione.

“Partiamo da questa bellissima giornata giovanile”, esordisce Pellegrino, riferendosi alla recente festa di Natale del settore giovanile. “Abbiamo pensato di riunire tutto il nostro settore giovanile che va sempre ingrandendosi, quindi una bella giornata, un bel pomeriggio alla presenza di una gloria azzurra come Valerio Vermiglio”. Un momento di condivisione fondamentale per rinsaldare quello spirito di famiglia che è il vero motore del progetto Domotek Sportspecialist.

Cuore della conversazione, la faticosa e avvincente vittoria in trasferta a Lecce. “Durissima, durissima”, ammette senza giri di parole il Ds.

“Sapevamo di affrontare una squadra tosta come Lecce, in un campo difficile con un tifo abbastanza complicato. Però sono stati bravi i ragazzi”. Una vittoria costruita con carattere: “Abbiamo approcciato benissimo il primo set, poi siamo stati bravi, molto bravi a resistere ai problemi che hanno creato loro, soprattutto nel cambio palla”. Una vittoria di gruppo, resa possibile anche da chi è partito dalla panchina: “Una bella risposta anche da chi probabilmente a ranghi completi non avrebbe dovuto giocare. Mancinelli è stato chiamato a sostituire un giocatore come Zappoli e non ci aspettavamo… è stato uno dei protagonisti. Anche De Santis ha avuto problemi ed è stato sostituito in maniera assolutamente degna da Massimiliano Lopetrone”.

Grande orgoglio anche per il ramo femminile: “La C femminile ci sta dando tante soddisfazioni. Fino adesso hanno fatto un percorso netto… la squadra è competitiva, l’obiettivo nostro è arrivare fino in fondo”.

Una notizia che ha elettrizzato il mondo pallavolistico reggino: l’ingaggio in casa Domotek, come direttore tecnico di Billy Gurnari, storico protagonista prima come giocatore e poi come tecnico. “Con grande piacere, assolutamente”, commenta un raggiante Pellegrino. “Il nostro fiore all’occhiello. Siamo contenti che Billy ci darà una grossa mano, soprattutto nel settore giovanile, a gestire tutti questi gruppi che si stanno allargando. Come qualità, come quantità, come idee: è stato un acquisto molto importante, un top player”.

Pellegrino fissa subito l’appuntamento per il 2026: “Vi aspettiamo naturalmente il 4 gennaio con l’inizio del girone di ritorno con Galatone in casa”. Con la stessa passione e lo stesso entusiasmo che ha caratterizzato un 2025 indimenticabile. La Domotek è pronta a ripartire, più compatta e ambiziosa che mai