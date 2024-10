Volley, la promozione della Domotek in Serie A3 celebrata a Palazzo San Giorgio – FOTO

La neopromossa Domotek Volley Reggio Calabria è stata accolta a Palazzo San Giorgio nel salone dei Lampadari “Italo Falcomatà”. La squadra di pallavolo ha raggiunto la Serie A3 ad un anno dal lancio del nuovo ed ambizioso progetto. Seduti al tavolo della cerimonia insieme al Sindaco Giuseppe Falcomatà ed al delegato allo Sport Giovanni Latella, il direttore generale Marco Tullio Martino, il coach Antonio Polimeni ed il capitano Domenico Laganà. Il momento dei ringraziamenti tra l’amministrazione ed i protagonisti della cavalcata conclusasi ottimamente a Grottaglie si è arricchito con uno scambio di targhe tra il primo cittadino ed il capitano della compagine di pallavolo. CityNow per l’occasione ha colto le emozioni e le dichiarazioni dei presenti.

Le parole del Sindaco Giuseppe Falcomatà

“Questa città ha fame di sport e vive di sport a prescindere dalla categoria. Dobbiamo ambire a questi scenari. Lo sport non è da chiudere esclusivamente nell’aspetto agonistico, ha una rilevanza anche sociale ed economica L’amministrazione deve stare dalla parte di chi investe. Dobbiamo promuovere una collaborazione dell’uso dell’impiantistica sportiva tra le varie squadre. Il PalaCalafiore in tal senso è protagonista, come del resto lo stadio “O.Granillo” ed il Pianeta Viola di un importante ammodernamento ed efficientamento energetico”.

Il capitano della Domotek Volley Domenico Laganà

“La soddisfazione è grande, contentissimo di aver portato la serie A3 a Reggio Calabria. Ringrazio il Sindaco per l’ospitalità. Sono contento per quello che hanno fatto i miei compagni, nonostante i vari infortuni e difficoltà, ma siamo riusciti a raggiungere gli obiettivi prefissati a inizio stagione. Il set più bello della stagione è stato quello di Grottaglie, dove abbiamo dato tutto. Per il futuro è presto parlarne, spero di rimanere ancora qua”.

Le dichiarazioni del direttore generale Marco Tullio Martino:

“Siamo orgogliosi, felicissimi e già al lavoro per il prossimo anno. Non ci possiamo fermare un attimo, stiamo già lavorando per la stagione futura. ma siamo riusciti a raggiungere gli obiettivi. Affrontiamo tutto con il sorriso, con serenità e la consapevolezza che sarà un’altra annata bellissima. Il divertimento, anche nella professionalità e nel lavoro, deve essere il comune denominatore che ci tiene uniti. Quest’anno ci siamo divertiti tantissimo, non solo perché abbiamo vinto ma anche perché abbiamo la fortuna di fare qualcosa che ci piace, che ci appassiona, il volley ci ha travolto come un uragano e speriamo di aver coinvolto istituzioni e città!”